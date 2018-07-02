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Спорт

Допинговое дело четырехкратного победителя "Тур де Франс" Фрума закрыто

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Международный союз велосипедистов (UCI) закрыл допинговое дело в отношении британского гонщика Криса Фрума из команды Мирового тура Team Sky, говорится в заявлении пресс-службы организации.

В сентябре 2017 года во время многодневки "Вуэльта Испании" у спортсмена была взята допинг-проба. Она показала наличие вещества сальбутамол, содержание которого превысило разрешенную норму. Вещество не является запрещенным и в соответствии с антидопинговыми правилами UCI не требует наложения санкций на гонщика в виде временного приостановления. В то же время, норма содержания сальбутамола в организме К.Фрума превысила допустимую (1000 нг/мл).

UCI инициировал разбирательство, обратившись за консультацией во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Сам Фрум, страдающий астмой, предоставил свое объяснение аномального результата 4 июня 2018 года, сославшись на то, что принимал препарат по терапевтическому исключению (TUE). WADA приняло доводы спортсмена и проинформировало UCI о необходимости закрыть дело против Фрума.

Разбирательства длились девять месяцев и за это время организаторы "Тур де Франс" исключили Фрума из числа участников гонки в 2018 году, опасаясь за репутацию многодневки. Теперь он может принять участие в этой гонке, которая пройдет с 7 по 29 июля.

Крис Фрум - четырехкратный победитель "Тур де Франс" (2013, 2015, 2016, 2017), двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в индивидуальной гонке (2012, 2016).

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Теги: велоспорт, допинг

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