Четвертая ракетка мира Стивенс проиграла на старте "Уимблдона"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Слоан Стивенс не смогла пробиться во второй круг турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В стартовом раунде соревнования она потерпела поражение от представительницы Хорватии Донны Векич, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 55-е место. Результат противостояния – 6:1, 6:3 в пользу Векич.

На счету Стивенс выигрыш Открытого чемпионата США в 2017 году и выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2018 году. Наивысшее достижение Векич на турнирах Большого шлема – выход в третий круг Открытого чемпионата Франции в 2015 году.