Федерер с победы стартовал на "Уимблдоне"-2018

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал путевку во второй круг турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В стартовом раунде соревнования он нанес поражение представителю Сербии Душану Лайовичу. Результат противостояния – 6:1, 6:3, 6:4 в пользу швейцарца.

Роджер Федерер – рекордсмен по титулам на турнирах Большого шлема. Они покорялись ему 20 раз, из них "Уимблдон" – восемь раз (в том числе – в 2017 году).

Что касается Душана Лайовича, он занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 58-е место. Наивысшее достижение на турнирах Большого шлема – выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2014 году.