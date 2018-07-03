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Экс-хоккеист НХЛ Наиль Якупов перешел в СКА

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Состав петербургского СКА пополнил нападающий Наиль Якупов, ранее выступавший за ряд клубов Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба российского клуба во вторник.

Контракт с форвардом будет действовать до окончания сезона-2019/20.

Н.Якупов - воспитанник нижнекамского хоккея, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступал за "Нефтехимик" во время локаута в НХЛ. В 2012 году был выбран под номером один на драфте игроков. Н.Якупов является бронзовым призером юниорского чемпионата мира, а также бронзовым и серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

На протяжении четырех сезонов он выступал за "Эдмонтон", затем играл в "Сент-Луисе" и "Колорадо". Всего в НХЛ провел 350 матчей и набрал 136 очков.

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Теги: хоккей, НХЛ, ХК СКА

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