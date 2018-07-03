Главные новости
МоскваПять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра МосквыВ РоссииГосдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДССпортСборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Спорт

Надаль вышел во второй круг "Уимблдона"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга, испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал путевку во второй круг турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В стартовом раунде соревнования он одержал победу над представителем Израиля Дуди Селы. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:2 в пользу Надаля.

Рафаэль Надаль – 17-кратный победитель турниров Большого шлема. Дважды – в 2008 и 2010 годах - он выигрывал "Уимблдон". Чаще всего из турниров Большого шлема ему покорялся Открытый чемпионат Франции – 11 раз, включая 2018 год.

Максимальное достижение для Дуди Селы на турнирах Большого шлема – выход в четвертый круг "Уимблдона" в 2009 году. В рейтинге ATP он занимает 127-е место.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Уимблдон

Новости по теме

Спорт
Колумбия - Англия. ОнлайнКолумбия - Англия. Онлайн
В Москве определяется соперник сборной Швеции по четвертьфиналуПодробнее
 Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Борьбу за выход в полуфинал шведы проведут с победителем пары Колумбия – АнглияПодробнее
 Швеция - Швейцария. ОнлайнШвеция - Швейцария. Онлайн
В Санкт-Петербурге определится очередной четвертьфиналист ЧМ-2018Подробнее
 Овечкин привез в Москву Кубок СтэнлиОвечкин привез в Москву Кубок Стэнли
Трофей будет выставлен в фан-зоне ЧМ-2018, а также на базе московского ХК "Динамо"Подробнее
Сборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Бельгии победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2018
В четвертьфинале бельгийцы сыграют с БразилиейПодробнее
 Бельгия - Япония. ОнлайнБельгия - Япония. Онлайн
В Ростове-на-Дону определится соперник сборной Бразилии по четвертьфиналу ЧМ-2018Подробнее
 Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Сборная Бразилии победила Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Борьбу за выход в полуфинал пятикратные чемпионы мира проведут с победителем пары Бельгия - ЯпонияПодробнее
 Бразилия - Мексика. ОнлайнБразилия - Мексика. Онлайн
В Самаре определится очередной четвертьфиналист ЧМ-2018Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 июля6 фото
03 июля
Фотохроника 3 июля
Фотохроника 2 июля6 фото
02 июля
Фотохроника 2 июля
Россия празднует победу сборной13 фото
02 июля
Россия празднует победу сборной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваПять кандидатов продолжат борьбу за пост мэра МосквыВ РоссииГосдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДССпортСборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018ЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"В миреНайденным в тайской пещере школьникам придется несколько месяцев ждать спада водыМоскваВ Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформы

Артем Сидоров ушел с поста главы Росприроднадзора по собственному желанию

Артем Сидоров ушел с поста главы Росприроднадзора по собственному желаниюРанее источники сообщали, что к чиновнику были нарекания, в частности, по поводу отсутствия серьезных прорывов в работе ведомства Подробнее

Бывший богатейший человек Бразилии осужден на 30 лет тюрьмы

В Красноярском крае потушили крупный пожар на лесопилке

Колумбия - Англия. Онлайн

Колумбия - Англия. ОнлайнВ Москве определяется соперник сборной Швеции по четвертьфиналу Подробнее

Ликвидировано открытое горение на пожаре в ТЦ в Краснодаре

Китай временно запретил продажи чипов американской Micron

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту спроса на риск на мировых рынках

В Свердловской области дети отравились найденными на помойке лекарствами

Фотохроника 3 июля

Фотохроника 3 июля6 фото

Из-за нового отключения электричества в Баку пришлось эвакуировать пассажиров метро

В результате стрельбы в шведском Мальмё погиб один человек

В Одесской области сошел с путей грузовой поезд с зерном и удобрениями

Надаль вышел во второй круг "Уимблдона"

Дума приняла в I чтении проект о пожизненном заключении за сексуальное насилие над детьми

Банк "Траст" завершил процедуру присоединения Рост банка

Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Швеции победила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018Борьбу за выход в полуфинал шведы проведут с победителем пары Колумбия – Англия Подробнее

Мэром столицы Туниса впервые стала женщина

АСВ оценило объем подлежащих передаче обязательств банка "Советский" в 37,2 млрд рублей

Клиенты "Натали Турс" столкнулись с проблемами при заселении в зарубежные отели

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F7Швеция Швеция1 : 0Матч завершенШвейцария ШвейцарияМатч завершенФорсберг (66)подробнее8F8Колумбия Колумбия– : –21:00Англия Англия21:00онлайн