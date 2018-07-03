Надаль вышел во второй круг "Уимблдона"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга, испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал путевку во второй круг турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В стартовом раунде соревнования он одержал победу над представителем Израиля Дуди Селы. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:2 в пользу Надаля.

Рафаэль Надаль – 17-кратный победитель турниров Большого шлема. Дважды – в 2008 и 2010 годах - он выигрывал "Уимблдон". Чаще всего из турниров Большого шлема ему покорялся Открытый чемпионат Франции – 11 раз, включая 2018 год.

Максимальное достижение для Дуди Селы на турнирах Большого шлема – выход в четвертый круг "Уимблдона" в 2009 году. В рейтинге ATP он занимает 127-е место.