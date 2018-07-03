Спорт

Сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018

Англичане одолели Колумбию в серии пенальти

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии добились победы над национальной командой Колумбии в матче 1/8 финала проходящего в России чемпионата мира-2018.

Основное время встречи, прошедшей на поле московского стадиона "Спартак" завершилось со счетом 1:1. На 57-й минуте Гарри Кейн, реализовав пенальти, вывел сборную Англии вперед.

Английская команда была близка к победе в основное время, однако на третьей компенсированной к нему минуте она пропустила гол от Йерри Мины. В дополнительное время счет не изменился, а в серии пенальти успешнее оказались англичане – 4:3.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал, где сыграет со Швецией.

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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