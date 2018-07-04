Россиянка Ласицкене номинирована на звание легкоатлетки месяца в Европе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене вошла в числе легкоатлеток, претендующих на звание лучших по итогам июня, сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

На счету россиянки победы на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело, а также на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже, также она одержала победу на турнире в польском Ополе.

Кроме того, на звание лучшей легкоатлетки по итогам июня претендуют Дина Эшер-Смит (бег на 100 метров) и Лора Мьюр (бег на 1500 метров), представляющие Великобританию, Екатерини Стефаниди (прыжки с шестом) из Греции и Алина Талай (бег с барьерами на 100 метров) из Белоруссии.

Голосование завершится 7 июля.