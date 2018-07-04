Бразильский защитник Родриго Бекао перешел в ФК ЦСКА

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА договорился с бразильским клубом "Байя" о переходе на правах аренды бразильского защитника Родриго Бекао, сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.

Отмечается, что футболист уже прошел медосмотр и прибыл в Бад-Тацмансдорф, где сегодня стартует второй сбор армейцев.

⚡ #ЦСКА арендовал Родриго Бекао



🇧🇷 22-летний бразильский защитник будет выступать за красно-синих на правах аренды



Добро пожаловать, Родриго! 🔴🔵



➡ https://t.co/I2Fm6yIkIz pic.twitter.com/p6MX4wSW4s — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 4, 2018

Предыдущий сезон ЦСКА завершил на втором месте в турнирной таблице, что дало возможность команде выступить в Лиге чемпионов-2018/19 прямо с группового этапа.

Между тем, ранее сообщалось о возможном скором завершении карьеры защитников ЦСКА братьев Василия и Алексея Березуцких, а также Сергея Игнашевича.