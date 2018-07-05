Синоптики предупредили о грозе в Сочи в день матча Россия-Хорватия

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Гроза пройдет в Сочи 7 июля незадолго до вечернего матча сборных России и Хорватии 1/4 финала Чемпионата мира по футболу, во время игры ожидается 20-22 градусов.

"В Сочи в 21:00 начнется матч. В целом в этот день прогноз такой: облачно с прояснениями, гроза. Максимальные температуры за сутки 25-27, ветер северный 6-9 м/с, при грозе до 18 м/с. Но на период матча мы прогнозируем, что дождь маловероятен, солнце после 20:00 сядет и температура понизится до 20-22 градусов", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Он пояснил, что пока этот прогноз предварительный и будет уточняться. По словам метеоролога, в целом на юге складывается ситуация для быстрой конвекции и грозовой активности, но пока расчеты показывают, что гроза в Сочи должна пройти днем - до матча.

"Но днем - да, гроза, дождь, ветер при грозе до 15-18 метров в секунду", - сказал Вильфанд.

Сборная России вышла в четвертьфинал, одержав победу над командой Испании 1 июля. В тот же день футболисты сборной Хорватии в серии пенальти победили команду Дании.