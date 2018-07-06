Спорт

В ФИФА прокомментировали сведения о положительном допинг-тесте игрока сборной Ирана на ЧМ

Речь идет о Саиде Эззатоллахи, на клубном уровне защищающем цвета ФК "Ростов"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола пока не зарегистрировала ни одного случая, который можно было бы считать нарушением антидопинговых правил, в ходе чемпионата мира 2018 года, заявила "Интерфаксу" в пресс-службе ФИФА.

"На сегодняшний день не выявлено никаких подозрительных случаев, которые можно было трактовать как полноценное нарушение (антидопинговых правил)", - заявил собеседник агентства, комментируя распространенную рядом интернет-ресурсов информацию о том, что полузащитник сборной Ирана и российского клуба "Ростов" Саид Эззатоллахи провалил допинг-тест на ЧМ-2018.

"ФИФА понимает, что распространяется информация о том, что один из игроков, принимающих участие в чемпионате мира 2018 года, находится под подозрением. Однако обращаем ваше внимание, что это вывод аккредитованной ВАДА лаборатории, который требует дальнейшего расследования антидопинговой группы ФИФА, после чего можно будет утверждать о том, провалил игрок допинг-тест или нет. После завершения расследования игрок, его клуб, соответствующая футбольная ассоциация и ВАДА будут уведомлены о том, нарушил он антидопинговые правила, или нет", - добавил представитель пресс-службы ФИФА.

Сборная Ирана заняла третье место в группе B, по разу победив, проиграв и сыграв вничью, и не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2018. Эззатоллахи сыграл во всех трех матчах: в двух из них вышел в стартовом составе, в еще одном - вышел на замену.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, допинг
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