Спорт

Королевский двор Бельгии мгновенно отреагировал на победу своей сборной

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мгновенно по завершении футбольного матча Бельгия - Бразилия со счетом 2:1 в сетях появилась восторженная реакция руководства страны.

"СуперБельгия! Сколько эмоций! Какая команда! Мы гордимся вами!", - гласит твиттер королевского двора.

"Великолепный подвиг! Путь в 1/2 финала!", - в свою очередь написал в своем твиттере бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

"Поздравления! Какая красивая эмоция", - восхитился и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

Сборная Бельгии в пятницу со счетом 2:1 обыграла команду Бразилии в матче 1 /4 ЧМ-2018, обеспечив себе путевку в полуфинал.

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Теги: ЧМ-2018, Бельгия

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