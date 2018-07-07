Тренер бельгийской сборной назвал команду Бразилии сильнейшей на ЧМ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес Монтолиу заявил, что гордится сегодня своими игроками, обыгравшими соперников - команду Бразилии, которую он назвал сильнейшей на турнире.

"Это самая крупная угроза в открытом матче. Нам нужно было 90 минут защищаться. Если посмотреть на ход матча, я считаю, что наше выступление позволило нам заслужить победы и выйти в следующий раунд", - сказал Монтолиу на пресс-конференции в Казани.

"Сегодня нужно было получить тактическое преимущество. На чемпионате мира Бразилию победить просто за счет таланта или собственного стиля игры не получится. То, как тактически план был выполнен сегодня - это сыграло сегодня важную роль. У каждого тренера есть план - я уверен", - добавил он.

"Я сегодня испытываю гордость больше, чем кто либо на планете, потому я поставил перед каждым игроком тактические планы и задачи и они выполнили все. Во втором тайме Бразилия приспособилась и нам пришлось идти на риск, мы могли забить третий гол", - сказал он.

Игра между сборными Бельгии и Бразилии, прошедшая в Казани, закончилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев. В полуфинале команда Бельгии встретится со сборной Франции.