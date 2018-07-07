Бэкхем и Ибрагимович заключили пари пред матчем Швеция - Англия

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Шведский форвард Златан Ибрагимович, выступающий за американский футбольный клуб "Лос-Анджелес Гэлакси", поспорил с бывшим капитаном английской сборной Дэвидом Бэкхемом об исходе предстоящего матча полуфинала ЧМ-2018 между Швецией и Англией.

В случае победы англичан Ибрагимович предложил угостить Бэкхема обедом в любой точке мира на его усмотрение. Если же выиграют шведы, Бэкхем должен купить все, что тот захочет в магазине IKEA.

Бэкхем принял пари, пообещав лично свозить Ибрагимовича в IKEA. "Но если Англия выиграет, я хочу, чтобы ты пришел посмотреть на их игру в Уэмбли в футболке английской сборной и в перерыве насладился фиш-энд-чипс", - написал Бэкхем.

3 июля сборная Швеции вышла в четвертьфинал ЧМ, победив команду Швейцарии со счетом 1:0. В тот же день Англия обыграла Колумбию. Матч Швеция Англия пройдет 7 июля в Самаре.