Экс-баскетболист "Химок" Ханникат убит в перестрелке с полицией Лос-Анджелеса

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Американский баскетболист Тайлер Ханникат, который в прошлом сезоне защищал цвета подмосковных "Химок", был убит в перестрелке с полицией в районе Лос-Анджелеса Шерман-Окс.

ABC7 сообщает, что бывший баскетболист Университетской лиги США и НБА был застрелен, после того как направил оружие на сотрудника полиции.

В свою очередь журналист Митч Лебе уточняет, что речь идет именно о Ханникате.

"Бывший игрок НБА, которым, как сообщается, был Тайлер Ханникат, был убит в перестрелке в Шерман-Окс, Калифорния, после того как забаррикадировался в доме", - написал он в твиттере.

A former NBA player, reported to be Tyler Honeycutt, was killed in a shootout with cops in Sherman Oaks, California after barricading himself in an apartment. I'll have the story throughout the morning on @1010WINS. #1010WINS, — Mitch Lebe (@TheMitcher) July 7, 2018

По данным ABC7, вечером 6 июля в полицию поступил сигнал от матери спортсмена, которая сообщила, что ее сын ведет себя неадекватно. Полицейские прибыли к дому подозреваемого, и тот открыл по ним огонь. Те начали стрелять в ответ, а баскетболист забаррикадировался в доме на несколько часов.

Ночью спецназ вошел в дом и нашел тело молодого человека. Пока полиция не уточняет, что именно стало причиной смерти мужчины.

Тайлер Ханникат играл за Университет Калифорнии, а в 2011 - 2013 годах за клуб НБА "Сакраменто Кингз". Он играл за "Химки" с 2014 по 2016 год, а также в сезоне 2017/18.

Официального подтверждения личности убитого пока нет.