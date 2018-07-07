Спорт

Обнародовано расписание матчей первых туров чемпионата России по футболу

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Матчем "Урал" - "Анжи" 28 июля стартует чемпионат России по футболу, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра пройдет на стадионе в Екатеринбурге. Начало игры в 16 часов.

Кроме того, в этот день пройдут матчи "Спартак" (Москва) - "Оренбург" (начало в 19:00) и "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Ахмат" (Грозный) (начало в 21:30).

Еще три матча первого тура пройдут в воскресенье, 29 июля. Дебютант премьер-лиги "Енисей" примет петербургский "Зенит" (14:00), "Арсенал" в Туле сыграет с московским "Динамо" (16:30), а в Казани "Рубин" принимает "Краснодар" (19:00).

30 июля "Уфа" на своем поле принимает чемпиона страны прошлого сезона московский "Локомотив" (18:00). 31 июля "Крылья Советов" в Самаре сыграют с ЦСКА (19:00).

Матчи второго тура состоятся с 3 по 6 августа. В этом туре 4 августа "Локомотив" примет "Спартак" (начало игры в 19:00).

Всего на сайте РПЛ опубликован календарь первых шести туров чемпионата России с указанием даты и времени проведения игр.

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Теги: футбол, РФПЛ
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