Самедов ушел из сборной России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов объявил об уходе из сборной России. В ночь на воскресенье он сказал журналистам, что четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу против Хорватии был для него последним.

Самедов играет за сборную России с 2011 года на позиции правого полузащитника. Он провел в составе команды 53 матча и забил семь голов. сейчас ему 33 года.

Александр Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России.

Спасибо за всё! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/S1kLyQyQuU — Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.

В сборной на чемпионате мира играют три игрока старше Самедова: Сергей Игнашевич (38 лет) Владимир Габулов (34 года) и Юрий Жирков (34 года).