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Глава МИД Бельгии объявил о намерении посетить матч Бельгия - Франция

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс объявил, что будет присутствовать во вторник вечером в Петербурге на полуфинальном матче чемпионата мира по футболу Бельгия-Франция.

"Логично, что я снова буду присутствовать, чтобы поддерживать национальную команду", - приводят бельгийские СМИ его слова, сказанные в Казани, где Д.Рейндерс присутствовал на матче Бельгии с Бразилией, в котором победили "красные дьяволы".

Глава МИД подчеркнул важность для Бельгии предстоящей полуфинальной игры. Он отметил при этом, что на матче намерен присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Теги: футбол, Бельгия, Франция, Дидье Рейндерс

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