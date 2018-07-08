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ФИФА начала расследовании в отношении кричавших "Слава Украине" хорватов

Защитник Домагой Вида не понимает, почему приветствие украинских националистов могло оскорбить россиян, но ему может грозить дисквалификация

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении хорватского защитника Домагоя Виды, сообщает The Sun.

"ФИФА проверяет различные отчеты по данному матчу и возможные доказательства, которые касаются данного события. Пока мы не проверим всю имеющуюся информацию, мы не можем давать комментариев", - приводит The Sun ответ организации на запрос.

Позднее эту информацию в ФИФА подтвердили в ответ на запрос "Спорт-Экспресса".

Предполагаемое расследование касается видео, которое записали Вида и экс-футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич после победы своей команды в матче 1/4 финала ЧМ против команды России. На появившемся в соцсетях коротком ролике спортсмены, в частности, кричат "Слава Украине!" и "Это для Украины и "Динамо".

Приветствие "Слава Украине" используется украинскими националистами, которые негативно настроены в отношении России и, в том числе, участвуют в боевых действиях на востоке Украины.

Согласно правилами ФИФА, тема политики под запретом на чемпионатах. Минимальным наказанием за провокацию в отношении болельщиков является штраф в 5 тысяч швейцарских франков, но также нарушитель может быть диквалифицирован на два матча.

Вида уже поспешил объяснить свои действия, заявив, что его слова не имели политического подтекста.

"Эта победа для Ховартии. Никакой политики. Это шутка! У меня есть друзья (на Украине - ИФ) со времен выступления за "Динамо Киев", я не имел в виду ничего другого", - сказал он.

Вида продолжил, заявив, что не понимает, почему его слова могли бы оскорбить россиян. Он настаивает, что любит Россию и ее жителей, а видео было просто шуткой.

Ранее ФИФА уже наказала швейцарских футболистов албанского происхождения Гранита Джаку и Джердана Шакири за демонстрацию "албанского орла" при праздновании голов в ворота Сербии на групповом этапе. Они отделались денежными штрафами. The Sun не исключает, что санкции в отношении игрока, который проявил неуважение к стране-хозяйке чемпионата могут быть более жесткими.

В 1/2 финала Хорватии предстоит сыграть с Англией.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, ФИФА, Хорватия

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ФИФА начала расследовании в отношении кричавших "Слава Украине" хорватов

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