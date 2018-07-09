Спорт

Испанские журналисты назвали фаворита в борьбе за пост главного тренера сборной

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике является основным претендентом на пост главного тренера сборной Испании по футболу, сообщает издание AS.

По информации испанских СМИ, в понедельник 9 июля назовут нового спортивного директора Королевской испанской футбольной федерации, им станет экс-защитник "Валенсии" Карлос Марчена.

Только после назначения спортивного директора федерация может официально начать отбирать кандидатуры на пост тренера. Но по версии AS, глава организации Луис Рубиалес выступает за кандидатуру Луиса Энрике. Также называются имена Кике Санчеса Флореса, Пако Хименеса и Пепе Меля, но руководство федерации все же склоняется к кандидатуре Энрике.

Сборная Испании лишилась главного тренера накануне старта ЧМ-2018 в России. Хулен Лопетеги был отправлен в отставку, после того, как стало известно, что он подписал контракт с мадридским "Реалом". На время турнира главным тренером стал Фернандо Йерро. Сборная под его руководством вышла в 1/8 финала, где проиграла России по пенальти.

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Теги: футбол, Испания

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