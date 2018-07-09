Россиянка Макарова проиграла в четвертом круге "Уимблдона"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Макарова потерпела неудачу в борьбе за выход в четвертьфинал турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В матче четвертого круга в понедельник она уступила представительнице Италии Камиле Джорджи.

Екатерина Макарова является трехкратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде: по разу ей покорялись "Уимблдон", "Ролан Гаррос" и Открытый чемпионат США. Наивысшее достижение на турнирах Большого шлема в одиночных разрядах – выход в четвертый круг "Уимблдона" и "Ролан Гаррос".

Что касается Джорджи, то она впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема.