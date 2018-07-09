Луис Энрике возглавил сборную Испании по футболу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Королевская испанская футбольная федерация объявила о назначении на пост главного тренера национальной команды страны Луиса Энрике.

Как сообщается на сайте организации, соглашение со специалистом рассчитано на два года.

Луис Энрике – бывший футболист испанских "Спортинга", "Реала", "Барселоны". В качестве главного тренера работал в итальянской "Роме", а также испанской "Сельте" и в "Барселоне".

Будучи игроком, с "Реалом" по разу выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании; с "Барселоной" – по два раза – чемпионат Испании, Кубок Испании, по разу – Суперкубок Испании, Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Испании он стал олимпийским чемпионом.

Тренерские достижения Луиса Энрике связаны с "Барселоной", где он два раза выиграл чемпионат страны, три раза – Кубок Испании, по разу – Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат мира среди клубов.

Сборная Испании лишилась главного тренера накануне старта ЧМ-2018 в России. Хулен Лопетеги был отправлен в отставку, после того, как стало известно, что он подписал контракт с мадридским "Реалом". На время турнира главным тренером стал Фернандо Йерро. Сборная под его руководством вышла в 1/8 финала, где проиграла России по пенальти.