Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич отстранен от работы на чемпионате мира в России, сообщает официальный сайт футбольной федерации страны. Он более не входит в состав хорватской делегации, он лишен аккредитации на турнир.

Ранее в интернете появилось видео с участием Виды и тренера команды экс-игрока сборной Огнена Вукоевича после матча с Россией. Вида выкрикивает лозунг, взятый на вооружение украинскими националистами, "Слава Украине!", а Вукоевич заявляет, что посвящает Украине победу хорватов в матче с Россией.

ФИФА начала расследование инцидента и приняла решение вынести Виде предупреждение.

Федерация футбола Хорватии приносит свои извинения всем россиянам за поведение члена хорватской делегации. Кроме того, а организации подчеркивают, что Вукоевич и Вида приносят извинения за свои высказывания, которые не имели, по их словам, политического подтекста, но могли быть поняты по-другому.

Вукоевич и Вида ранее играли в киевском "Динамо". Они заявляли, что записали приветствие в ответ на поздравления с Украины.