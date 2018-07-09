Федерер стал четвертьфиналистом "Уимблдона"-2018

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал путевку в 1/4 финала турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В четвертом круге соревнования он одолел представителя Франции Адриана Маннарино. Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 6:0, 7:5, 6:4 в пользу Федерера.

Роджер Федерер – рекордсмен по титулам на турнирах Большого шлема. Они покорялись ему 20 раз, из них "Уимблдон" – восемь раз (в том числе – в 2017 году).

Что касается Адриана Маннарино, то он занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 26-е место. Максимальное его достижение на турнирах Большого шлема – выход в четвертый круг "Уимблдона".