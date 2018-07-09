Врач сборной РФ отверг факт приема допинга игроками в перерыве матча с Хорватией

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил о том, что перед началом второго тайма матча против Хорватии игроки команды вдыхали нашатырный спирт, а не запрещенный препарат, как об этом написали немецкие СМИ.

"Речь идет об обычном нашатырном спирте, который используется в мировом спорте много лет самыми разными странами. Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг", - приводит слова Безуглова "Чемпионат".

Ранее немецкое издание Bild написало, что футболисты российской сборной в перерыве матча с Хорватией вдыхали аммиак (одна десятая часть нашатырного спирта), что якобы помогло российским игрокам добиться физического превосходства над соперниками. При этом аммиак не входит в число запрещенных веществ. Но немецкий специалист по допингу Фритц Зергель, на которого ссылается издание, считает, что это – допинг.

После первого тайма счет в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии был равный – 1:1. Во втором тайме счет не изменился, но победитель не был выявлен и в овертайме: Хорватия вышла вперед, но за пять минут до окончания дополнительного времени сборная России отыгралась – 2:2. В серии пенальти успешнее оказалась Хорватия, которая вышла в полуфинал; Россия же выбыла из дальнейшей борьбы.