Касаткина впервые вышла в четвертьфинал "Уимблдона"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала путевку в 1/4 финала турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В матче четвертого круга соревнования в понедельник 14-я ракетка мира одолела представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк (47-е место в рейтинге WTA). Результат противостояния – 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Таким образом, Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал "Уимблдона". На турнирах Большого шлема это достижение является для нее наивысшим: ранее она дошла до аналогичной стадии на "Ролан Гаррос".

Соперницей Касаткиной в четвертьфинале будет 10-я ракетка мира Ангелик Кербер. На ее счету – два выигранных турнира Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США (оба – в 2016 году).

Ранее Касаткина и Кербер встречались шесть раз, на счету соперниц по три победы.