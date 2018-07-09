Серена Уильямс победила Евгению Родину в четвертом круге "Уимблдона"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в четвертьфинал турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В четвертом круге соревнования она одолела россиянку Евгению Родину, сделав это в двух сетах – 6:2, 6:2. Ранее спортсменки в официальных матчах не встречались, счет по победам теперь 1-0 в пользу американки.

На счету Серены Уильямс 39 выигранных турниров Большого шлема, из них 23 – в одиночном разряде, 14 – в парном, два – в миксте. "Уимблдон" в одиночном разряде она выигрывала семь раз, в парном – шесть, в миксте – один.

Американка неоднократно являлась первой ракеткой мира, но сейчас занимает 181-е место: падение в рейтинге связано с тем, что она брала паузу в карьере из-за рождения ребенка.

В свою очередь, Евгения Родина занимает 120-е место. Выход в четвертый круг "Уимблдона" является для нее лучшим достижением на турнирах Большого шлема.