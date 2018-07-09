Надаль вышел в четвертьфинал "Уимблдона"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга, испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал путевку в 1/4 финала турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В четвертом круге соревнования он переиграл представителя Чехии Иржи Веселы (№93 в мировом рейтинге) со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

Рафаэль Надаль – 17-кратный победитель турниров Большого шлема. Дважды – в 2008 и 2010 годах - он выигрывал "Уимблдон". Чаще всего из турниров Большого шлема ему покорялся Открытый чемпионат Франции – 11 раз, включая 2018 год.

Максимальное достижение для Иржи Веселы – выход в четвертый круг "Уимблдона".