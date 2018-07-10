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Фернандо Торрес продолжит карьеру в Японии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Испании по футболу и мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес перешел в японский "Саган Тосу", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Японии во вторник.

"Мы рады сообщить, что Фернандо Торрес присоединился к "Саган Тосу"", - говорится в сообщении.

О сроках и условиях заключенного соглашения не сообщается.

В апреле 34-летний футболист заявил, что покинет "Атлетико" после окончания сезона-2017/2018.

Фернандо Торрес выступал за "Атлетико" с 2001 по 2007 год. С 2007 по 2015 год он играл за "Ливерпуль", "Челси" и "Милан", а в 2015 году вернулся в мадридскую команду.

С 2003 по 2014 год он защищал цвета сборной Испании, в ее составе стал чемпионом мира в 2010 году, а также чемпионом Европы в 2008 и в 2012 годах.

Клуб "Саган Тосу" из города Тосу основан в 1997 году и в настоящее время выступает в элитном футбольном дивизионе Японии - Джей-Лиге.

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Теги: футбол, Фернандо Торрес

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