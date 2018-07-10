Спорт

Бышовец назвал Бельгию фаворитом матча с Францией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец выразил мнение, что команда Бельгии одержит победу над Францией и выйдет в финал ЧМ-2018.

"Поставлю на Бельгию. Команда возьмет Францию тем же, чем взяла Бразилию: четко выраженная структура, ограничивающая соперников в пространстве, насыщенная компактная игра в средней линии и, конечно, быстрые контратаки. Ожил Де Брейне, это важный момент. А из тройки (французов) с Мбаппе и Гризманном совершенно выпадает Погба. Я помню его еще пацаном в молодежной команде – он был тонкий, как хворостинка, гибкий, быстрый. Но сейчас он не в форме, часто теряет мяч. Поэтому готов поставить на победу Бельгии", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

Матч Франция – Бельгия пройдет во вторник в Петербурге и стартует в 21:00 мск. Победитель встречи в финале сыграет с победителем матча Англия – Хорватия.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец
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