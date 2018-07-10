Касаткина проиграла Кербер в четвертьфинале "Уимблдона"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российской теннисистке Дарье Касаткиной не удалось пробиться в полуфинал турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В четвертьфинале соревнования 14-я ракетка мира уступила немке Ангелик Кербер (10-е место в рейтинге WTA) 3:6, 5:7.

На турнирах Большого шлема выход в четвертьфинал является для наивысшим для Касаткиной: ранее она дошла до аналогичной стадии на "Ролан Гаррос".

Что касается Кербер, на ее счету - два выигранных турнира Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США (оба - в 2016 году).

Ранее Касаткина и Кербер встречались шесть раз, теперь счет по победам 4-3 в пользу немки.

После вылета Касаткиной представительниц России в женском одиночном разряде "Уимблдона" не осталось.