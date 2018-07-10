Спорт

Черчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главный сборной России по футболу Станислав Черчесов допускает, что ему у не удалось найти нужный подход к нападающему национальной команды Федору Смолову и это сказалось на игре футболиста на ЧМ-2018.

"Смолов - талантливый футболист, большой игрок, сейчас у него не сложилось, но он играл не команду, старался, забил первый гол с пенальти испанцам (в серии пенальти в 1/8 финала ЧМ-2018 - ИФ). Он понимал ситуацию, в которую попал, и хорошо с этим справлялся. Я говорил с ним после незабитого пенальти (в серии пенальти 1/4 финала ЧМ-2018 - ИФ) ...", - сказал Черчесов в эфире телеканала RT.

"Будем делать следующие шаги, это его первый чемпионат мира, он не совсем грамотно подошел к нему в психологическом плане. Беру за это вину на себя, видимо, у меня не получилось найти нужный подход", - отметил тренер.

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии. Один из незабитых 11-метровых ударов - на счету Смолова.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Станислав Черчесов, Федор Смолов

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