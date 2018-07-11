Франция всю ночь праздновала выход сборной страны в финал ЧМ-2018

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Десятки тысяч французов в разных городах страны вышли в ночь на среду на улицы, чтобы отпраздновать победу сборной страны над сборной Бельгии в полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу-2018, сообщают в среду местные СМИ.

Праздничные гулянья прошли в Париже и во многих французских городах, в частности, в Ренне, Марселе, Страсбурге, Тулузе, Ницце и Биаррице. На главных улицах и площадях люди пели "Марсельезу" и размахивали флагами Франции.

Les Bleus en finale: la fête jusque dans les transports parisiens https://t.co/bwIGMOwcw4 pic.twitter.com/NcwGIPZIJ3 — BFM Paris (@BFMParis) 11 июля 2018 г.

В Париже на Елисейские поля вышли более 20 тыс. человек, в результате чего автомобильное движение там было полностью остановлено. Парижане пришли на площадь с флагами страны, танцевали, жгли петарды и запускали фейерверки. Некоторые фанаты даже лезли на деревья, на крыши автобусов и автомобилей.

"Мы в финале, мы в финале!" - скандировали французские болельщики.

Les Champs-Élysées en liesse après la victoire de la France face à la Belgique pic.twitter.com/zD7B32fdRp — BFMTV (@BFMTV) 11 июля 2018 г.

Накануне французские футболисты одержали победу над сборной Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу, который прошел в Петербурге.

В воскресенье сборная Франции встретится в финале с победителем матча Англия - Хорватия, который пройдет в среду в Москве. Для того чтобы все желающие в Париже смогли поболеть за французскую сборную на Марсовом поле и на Елисейских полях установят огромные экраны. В других городах Франции будут также организованы специальные зоны для болельщиков, сообщают местные СМИ.