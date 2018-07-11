Спорт

Бышовец назвал сборную Англии фаворитом матча с Хорватией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что команда Англии в среду победит Хорватию в матче 1/2 финала чемпионата мира в России.

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"Предстоящий матч Хорватии и Англии – это будет нечто иное, чем было в памятном отборе на чемпионат Европы 2008 года, когда победили хорваты и помогли сборной России пробиться на лучшее для нас после распада СССР европейское первенство. Надо сказать, что и матч против наших парней дался сложно, и если сравнить количество сил, затраченных Англией и Хорватией в четвертьфиналах, то, конечно, у подопечных Далича их осталось меньше. Помните, как в конце Фернандес пролетал еле ползающего Манджукича? Так что Модричу и компании придется очень сложно. Поставлю на победу англичан с преимуществом в один мяч", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

В отборочной кампании Евро-2008, которую упоминает Бышовец, сборная Хорватии досрочно попала на турнир, но в последнем туре обыграла претендовавшую на вторую путевку Англию. Это позволило сборной России обойти англичан в отборочной группе, попасть на чемпионат Европы. На Евро-2008 россияне стали бронзовыми призерами.

Что касается ЧМ-2018, то Россия уступила Хорватии в четвертьфинале по пенальти и выбыла из дальнейшей борьбы.

Победитель матча Англия – Хорватия (пройдет в Москве в среду и стартует в 21:00 мск) в финале сыграет с Францией, которая накануне со счетом 1:0 победила Бельгию.

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"Французы выглядели достойно. Думаю, что сыграл роль опыт Дешама (главного тренера сборной Франции – ИФ), опыт игроков. Бельгия, мне кажется, допустила одну ошибку. Конечно, появление Феллайни произошло с целью завладения преимуществом в середине поля, но оно вызвало перевод Де Брейне на фланг, который ограничивал его в пространстве: он был вынужден в том числе и обороняться", - отметил Бышовец.

"Это, конечно, не то, что было в прошлом матче, за что мы Мартинеса (главного тренера сборной Бельгии – ИФ) хвалили, когда он представил Кевину свободу действий. А тот и сам знает, где он должен быть по ходу матча. Тем не менее, три-четыре хорошие передачи на Лукаку он выдал. Будь Ромелу попроворнее, был бы иной результат", - выразил мнение специалист.

"Но в целом заслуженная победа Франции. Гол сложился после ошибки, а точнее задержки, Феллайни, который не успел за Юмтити. Что понравилась, "ожил" Погба. Начал мыслить и действовать быстрее, чем ближе финал, тем лучше он играет. Немножко выпадает Жиру, зато очень хорош Мбаппе, эпизоды выдает феноменальные. Помните пас пяткой на Жиру? Красота!" – отметил Бышовец

"Но главной заслугой "трехцветных" я бы назвал то, как плотно они играли с Де Брейне, когда тот получал мяч. Ему приходилось все делать в дефиците – и времени, и пространства. А когда мозг команды закрыт, кто будет придумывать атаки?" – задался вопросом он.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец

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