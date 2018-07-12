Немка Кербер стала первой финалисткой "Уимблдона"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Немка Ангелик Кербер завоевала путевку в финал теннисного турнира Большого шлема "Уимблдон".

В полуфинале соревнования она взяла верх над представительницей Латвии Еленой Остапенко. Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Кербер.

В финале Кербер сыграет с победительницей пары Юлия Гергес (Германия) – Серена Уильямс (США).

Не счету Кербер два выигранных турнира Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США (оба - в 2016 году).