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Немка Кербер стала первой финалисткой "Уимблдона"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Немка Ангелик Кербер завоевала путевку в финал теннисного турнира Большого шлема "Уимблдон".

В полуфинале соревнования она взяла верх над представительницей Латвии Еленой Остапенко. Встреча, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Кербер.

В финале Кербер сыграет с победительницей пары Юлия Гергес (Германия) – Серена Уильямс (США).

Не счету Кербер два выигранных турнира Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США (оба - в 2016 году).

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Теги: теннис, Уимблдон

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