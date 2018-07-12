Серена Уильямс вышла в финал "Уимблдона"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в финал турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В полуфинале соревнования она нанесла поражение представительнице Германии Юлии Гергес. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Уильямс.

В финале Серена Уильямс сыграет с еще одной немецкой теннисисткой, Ангелик Кербер.

На счету Уильямс 39 выигранных турниров Большого шлема, из них 23 - в одиночном разряде, 14 - в парном, два - в миксте. "Уимблдон" в одиночном разряде она выигрывала семь раз, в парном - шесть, в миксте - один.

Американка неоднократно являлась первой ракеткой мира, но сейчас занимает 181-е место: падение в рейтинге связано с тем, что она брала паузу в карьере из-за рождения ребенка.