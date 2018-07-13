Инфантино спрогнозировал более миллиарда телезрителей у финала ЧМ-2018

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Финал чемпионата мира 2018 года во всем мире будут смотреть более миллиарда человек, заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции в пятницу.

"Стадионы на чемпионате мира в России были заполнены на 98%, приехали более миллиона гостей. Более трех миллиардов просмотров нашего официального контента и около миллиарда зрителей по всему миру будут смотреть финал, это в шесть раз больше чем Супербоул (финал Национальной футбольной лиги, турнира по американскому футболу в США)", - сказал Инфантино.

Инфантино подчеркнул, что на чемпионате мира в России была проведена беспрецедентная антидопинговая программа. "Результат пока не выявил ни одного положительного теста", - отметил глава ФИФА.

"С точки зрения организации, уровень был беспрецедентный. Не только я об этом говорю, все, кто раньше был на чемпионатах мира, подтверждают мои слова", - добавил он. Президент ФИФА также назвал ЧМ в России лучшим в истории.