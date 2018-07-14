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СМИ узнали о запрете Мутко появляться рядом с Инфантино

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьеру Виталию Мутко запретили публично появляться во время Чемпионата мира по футболу рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино и другими чиновниками организации, сообщает в пятницу Русская служба "Би-Би-Си" со ссылкой на свои источники.

Формально в отношении Мутко, который на протяжении семи лет курировал подготовку к ЧМ, не было применено никаких санкций, связанных с футболом. Однако, как пишет "Би-Би-Си", в ФИФА "не захотели ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом".

"В ФИФА сказали, знаете, не хотим с ним ассоциироваться. Дворкович (вместо Мутко возглавивший оргкомитет ЧМ - ИФ) хорошо знает английский, аккуратный, не будет по 20 минут с журналистами о допинге говорить. Мутко весь чемпионат не светится", - заявил неназванный собеседник "Би-Би-Си".

Несмотря на то, что никакого официального запрета не существует, Мутко, посетивший все матчи с участием российской сборной, ни разу не появился в одной ложе с Инфантино (с которым хорошо знаком) и даже не сфотографировался с ним, отмечает "Би-Би-Си".

В декабре МОК объявил о пожизненном отстранении Мутко от участия в Олимпийских играх после скандала с допингом на Олимпиаде в Сочи. После этого Мутко приостановил работу на посту главы РФС и перестал руководить оргкомитетом ЧМ.

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Теги: Виталий Мутко, ФИФА, Джанни Инфантино

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