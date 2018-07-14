Спорт

Маурицио Сарри стал новым главным тренером ФК "Челси"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Лондонский ФК "Челси" объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянца Маурицио Сарри.

Как сообщается на сайте клуба, 59-летний Сарри подписал трехлетний контракт.

"С нетерпением жду начала работы и встречи с игроками в понедельник", - приводятся слова Сарри.

"Надеюсь, мы сможем показать интересный футбол для наших болельщиков и бороться за трофеи, чего заслуживает этот клуб", - сказал специалист.

На посту главного тренера "Челси" Сарри сменил своего соотечественника Антони Конте, под руководством которого команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Англии. Об увольнении Конте было объявлено накануне.

Как отмечает The Independent, слухи об увольнении Конте ходили уже несколько недель, но официальное объявление об отставке затягивалось, так как стороны не могли согласовать размер неустойки.

Что касается Сарри, он в последние годы возглавлял "Наполи", с которым в сезоне-2017/18 стал серебряным призером чемпионата Италии.

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Теги: футбол, ФК Челси

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