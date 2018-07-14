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Теннисист Джокович вышел в финал "Уимблдона"

В полуфинале серб одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем, в завершающем матче турнира он сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР

Теннисист Джокович вышел в финал "Уимблдона"
Новак Джокович
Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович в субботу победил испанца Рафаэля Надаля в матче 1/2 финала турнира серии Большого шлема.

Игра завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8.

В финале "Уимблдона" серб встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который накануне обыграл Джона Изнера из США.

Как сообщалось ранее, матч между Надалем и Джоковичем был перенесен на 14 июля. Игра началась в пятницу поздним вечером и была прервана при счете 6:4, 3:6, 7:6 (11:9) в пользу серба в связи с наступлением ночи. Начало матча затянулось из-за позднего окончания встречи между Андерсоном и Изнером.

Новак Джокович - 12-кратный победитель турниров Большого шлема; ему покорялся каждый из этих турниров, включая "Уимблдон" - три раза.

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Теги: теннис, Уимблдон, Новак Джокович

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