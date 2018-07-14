Спорт

Голодец сообщила об извинениях сборной Хорватии за действия своих футболистов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Хорватская футбольная сборная принесла российской стороне извинения за некоторые выходки своих участников, в Москве считают инцидент исчерпанным, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Команда Хорватии принесла извинения за некоторые выходки своих футболистов во время Чемпионата мира, российская сторона считает инцидент исчерпанным", - сказала она.

"Мы говорили об этом. Команда принесла извинения", - сказала Голодец, отвечая на вопрос "Интерфакса" не будет ли Россия обращаться в FIFA в связи с действиями хорватских футболистов.

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На уточняющий вопрос агентства, считает ли Москва инцидент с хорватской сборной исчерпанным она заявила: "на сегодняшний день да".

После матча Россия - Хорватия в сети появилось видео, на котором защитник Домагоя Виды и экс-игрок хорватской сборной Огнен Вукоевич на камеру кричат "Слава Украине!" и заявляют, что посвящают Украине свою победу над Россией. ФИФА провела расследование и ограничилась предупреждением в отношении Виды, который утверждал, что его действия не имели политического подтекста.

Позже футбольная федерация Хорватия отстранила Вукоевича от участия в ЧМ.

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Теги: Ольга Голодец, Хорватия, ЧМ-2018

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