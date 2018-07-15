Вандалы снова испортили граффити с Черчесовым в Петербурге

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Поверх граффити с портретом тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова в Петербурге нанесли лозунг против гомофобии, сообщили очевидцы в соцсетях в воскресенье.

На портрете Черчесова появилась ярко-красная надпись: "Почему мундиаль в гомофобной стране?"

Это второе нападение на граффити с тренером сборной. После поражения российских футболистов в матче с Хорватией неизвестные закрасили указательный палец Черчесова. По версии журналистов "Фонтанки", это могли сделать фанаты "Зенита" из-за того, что тренер сборной в прошлом работал с польской "Легией" и на портрете пальцами показывает букву L. Тогда авторам из объединения Hoodgraff пришлось полностью перерисовать портрет на прежнем месте.

A post shared by Roberta 🍭 📍SPb (@robi_roberta) on Jul 8, 2018 at 6:31am PDT

Портрет Черчесова с цитатой из песни группы "Ленинград" появился на подстанции "Ленэнерго" в Петроградском районе после победы сборной России над Египтом со счетом 3:1. Этот матч Чемпионата мира по футболу проходил в Петербурге. Позже Россия уступила Уругваю со счетом 0:3, однако все равно вышла в плей-офф. Там россияне одолели испанцев.

Житель Петербурга анонимно пожаловался на граффити и администрация Петроградского района решила его закрасить, однако собственник здания, ПАО "Ленэнерго" добилось отсрочки до 1 ноября.