Спорт

На стадионе "Лужники" в Москве началась церемония закрытия ЧМ-2018

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Торжественная церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года началась на стадионе "Лужники" в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщила Международная федерация футбола, в церемонии принимают участие около 800 человек, среди которых легендарный бразильский футболист Рональдиньо, знаменитая российская оперная дива, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина, DJ Smash, а также американский репер Уилл Смит, косоварская певица Эра Истрефи, американский певец Ники Джем, которые исполнят официальную песню чемпионата мира "Live It Up".

Во время церемонии на поле появятся сферы, символизирующие 11 городов, которые принимали матчи чемпионата мира, баннеры на трибунах и флаги танцоров, продемонстрируют болельщиков всех 32 сборных-участниц турнира.

За десять минут до начала финального матча известная российская супермодель Наталья Водянова и бывший футболист сборной Германии Филипп Лам вынесут на поле оригинальный кубок чемпионата мира.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, ЧМ-2018, Москва, Лужники
Спорт
Франция - Хорватия. ОнлайнФранция - Хорватия. Онлайн
В Москве завершается чемпионат мира-2018Подробнее
 Президент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМПрезидент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМ
Колинда Грабар-Китарович поблагодарила хозяев турнира за сердечный приемПодробнее
 Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"
В награждении победителя примет участие Владимир ПутинПодробнее
 Путин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиковПутин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиков
Он заявил, что благодаря ЧМ рухнули мифы и предубеждения о стране и ее жителяхПодробнее
Ангелика Кербер обыграла Серену Уильямс и выиграла "Уимблдон"Ангелика Кербер обыграла Серену Уильямс и выиграла "Уимблдон"
Она стала первой со времен Штеффи Граф немкой, победившей на турниреПодробнее
 Сборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018Сборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийцевПодробнее
 Новак Джокович вышел в финал "Уимблдона"Новак Джокович вышел в финал "Уимблдона"
В полуфинале серб одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем, в завершающем матче турнира он сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАРПодробнее
 Бельгия - Англия. ОнлайнБельгия - Англия. Онлайн
Утешительный финал проходит в Санкт-ПетербургеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Визит Трампа в Великобританию7 фото
13 июля
Визит Трампа в Великобританию
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастВ миреТрамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по BrexitСпортПрезидент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМВ миреСША и КНДР начали переговоры по репатриации останков американских военныхСпортПутин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиковКультураВ Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий Кубрика

Названы стартовые составы сборных Франции и Хорватии на финал ЧМ-2018

Франция - Хорватия. Онлайн

Франция - Хорватия. ОнлайнВ Москве завершается чемпионат мира-2018 Подробнее

СМИ сообщили о гибели не менее 10 человек при взрыве в Кабуле

Россиян предупредили о зараженном паразитами салате в ресторанах McDonald's в США

Турист пропал при восхождении на гору в Башкирии

Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст

Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастПравительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах" Подробнее

В ХМАО прошли митинги против повышения пенсионного возраста

Министр финансов заявил о дефиците Пенсионного фонда России в 1 трлн рублей

В МИД Финляндии рассказали о времени прибытия в страну Путина и Трампа

Глава МИД Испании признал факт возвращения России на международную арену

В Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия - США

В Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия - СШАВсего в администрацию города поступило 11 заявок на проведение 15-16 июля различных митингов Подробнее

Трамп не исключил запрос у РФ о выдаче США обвиняемых в кибератаках россиян

Бышовец назвал сборную Франции фаворитом финала ЧМ-2018

В Подмосковье арестовали рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании ребенка

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FINФранция Франция– : –18:00Хорватия Хорватия18:00онлайн