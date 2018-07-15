На стадионе "Лужники" в Москве началась церемония закрытия ЧМ-2018

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Торжественная церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года началась на стадионе "Лужники" в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщила Международная федерация футбола, в церемонии принимают участие около 800 человек, среди которых легендарный бразильский футболист Рональдиньо, знаменитая российская оперная дива, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина, DJ Smash, а также американский репер Уилл Смит, косоварская певица Эра Истрефи, американский певец Ники Джем, которые исполнят официальную песню чемпионата мира "Live It Up".

Во время церемонии на поле появятся сферы, символизирующие 11 городов, которые принимали матчи чемпионата мира, баннеры на трибунах и флаги танцоров, продемонстрируют болельщиков всех 32 сборных-участниц турнира.

За десять минут до начала финального матча известная российская супермодель Наталья Водянова и бывший футболист сборной Германии Филипп Лам вынесут на поле оригинальный кубок чемпионата мира.