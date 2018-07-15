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Новак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл "Уимблдон"

Серб в финале в трех сетах обыграл южноафриканца Кевина Андерсона и в 13-й раз выиграл турнир "Большого шлема"

Новак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл "Уимблдон"
Новак Джокович
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович в финале Уимблдонского турнира обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

Это четвертая победа экс-первой ракетки мира на "Уимблдоне" и его 13-й выигранный турнир "Большого шлема". Ранее он побеждал на английских кортах в 2011, 2014 и 2015 году.

Полуфинальный матч Андерсона против Джона Изнера из США затянулся в пятницу 13 июля настолько, что Джоковичу не удалось закончить его поединок против Рафаэля Надаля и пришлось доигрывать пятисетовую встречу в субботу. В результате серб остался без полагающегося финалистам дня отдыха. Встреча Андресона против Изнера продолжалась 6 часов 36 минут, но у него был день на восстановление.

Южноафриканец повторил свой лучший результат на турнирах "Большого шлема": он дошел до финала на US Open в 2017 году.

Для Джоковича это первая победа на турнире "Большого шлема" с 2016 года, когда он выиграл "Ролан Гаррос".

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Теги: теннис, Уимблдон, Новак Джокович

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