Миллионы французов вышли на улицы отпраздновать чемпионство своей сборной

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сборная Франции по футболу стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2. Миллионы французов решили отпраздновать это событие на улицах городов. Франция выиграла чемпионат во второй раз в истории и в первый раз за 20 лет. Это не рядовое событие, поэтому любители футбола делают вещи, на которые вряд ли решились бы в обычное время.

Елисейские поля до и после финала.

Сегодня не государственный праздник, но каждый хочет показать свою принадлежность к стране-чемпиону и выходит на улицу с флагом.

Ницца Фото: Интерфакс

От радости и тридцатиградусной жары люди толпами прыгают в каналы и реки. Это жители Тулузы прыгают в реку Гаронну под присмотром полиции и пожарных.

#FRACRO À #Toulouse des supporters heureux sautent dans la Garonne malgré l'interdiction et sous l'œil des pompiers. pic.twitter.com/6p7xDRtIo5 — France 3 Midi-Py (@France3MidiPy) 15 июля 2018 г.

Если вы путешествуете по Франции за рулем, то сегодня нужно быть готовым к тому, что крышу вашего автомобиля будут использовать для прогулок. Так гуляют в бретанском Сен-Мало.

На выходе из фан-зоны в Марселе разбили и подожгли контейнер для сортировки мусора. Досталось стоящему рядом автобусу: у него разбито лобовое стекло.

Желающие помахать флагами из окон своих машин образовали пробку в Ницце. Их поддержал мужчина с файером.

Толпа в Лилле ведет себя совсем как исландские викинги в Москве. Только она больше.