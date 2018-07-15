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Миллионы французов вышли на улицы отпраздновать чемпионство своей сборной

Самые большие гуляния во Франции за последние двадцать лет

Миллионы французов вышли на улицы отпраздновать чемпионство своей сборной
Елисейские поля в Париже
Фото: epa/voctock-photo

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сборная Франции по футболу стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2. Миллионы французов решили отпраздновать это событие на улицах городов. Франция выиграла чемпионат во второй раз в истории и в первый раз за 20 лет. Это не рядовое событие, поэтому любители футбола делают вещи, на которые вряд ли решились бы в обычное время.

Елисейские поля до и после финала.

Сегодня не государственный праздник, но каждый хочет показать свою принадлежность к стране-чемпиону и выходит на улицу с флагом.

Ницца
Ницца
Фото: Интерфакс

От радости и тридцатиградусной жары люди толпами прыгают в каналы и реки. Это жители Тулузы прыгают в реку Гаронну под присмотром полиции и пожарных.

Если вы путешествуете по Франции за рулем, то сегодня нужно быть готовым к тому, что крышу вашего автомобиля будут использовать для прогулок. Так гуляют в бретанском Сен-Мало.

На выходе из фан-зоны в Марселе разбили и подожгли контейнер для сортировки мусора. Досталось стоящему рядом автобусу: у него разбито лобовое стекло.

Желающие помахать флагами из окон своих машин образовали пробку в Ницце. Их поддержал мужчина с файером.

Толпа в Лилле ведет себя совсем как исландские викинги в Москве. Только она больше.

Финал чемпионата мира-2018

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Теги: Франция, футбол, ЧМ-2018

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