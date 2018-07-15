Миллионы французов вышли на улицы отпраздновать чемпионство своей сборной

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сборная Франции по футболу стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Хорватии со счетом 4:2. Миллионы французов решили отпраздновать это событие на улицах городов. Франция выиграла чемпионат во второй раз в истории и в первый раз за 20 лет. Это не рядовое событие, поэтому любители футбола делают вещи, на которые вряд ли решились бы в обычное время.
Елисейские поля до и после финала.
#CM2018 Les Champs-Elysées avant & après la finale #AFP pic.twitter.com/PIjPsR3m2U— Agence France-Presse (@afpfr) 15 июля 2018 г.
Сегодня не государственный праздник, но каждый хочет показать свою принадлежность к стране-чемпиону и выходит на улицу с флагом.
От радости и тридцатиградусной жары люди толпами прыгают в каналы и реки. Это жители Тулузы прыгают в реку Гаронну под присмотром полиции и пожарных.
#FRACRO À #Toulouse des supporters heureux sautent dans la Garonne malgré l'interdiction et sous l'œil des pompiers. pic.twitter.com/6p7xDRtIo5— France 3 Midi-Py (@France3MidiPy) 15 июля 2018 г.
Если вы путешествуете по Франции за рулем, то сегодня нужно быть готовым к тому, что крышу вашего автомобиля будут использовать для прогулок. Так гуляют в бретанском Сен-Мало.
J'espère que t'es assuré tous risques mon ami #FRACRO #CM2018 #FinaleCoupeduMonde pic.twitter.com/Cup0YC3e6H— Laura Taouchanov (@LauraTaouchanov) 15 июля 2018 г.
На выходе из фан-зоны в Марселе разбили и подожгли контейнер для сортировки мусора. Досталось стоящему рядом автобусу: у него разбито лобовое стекло.
Voilà le résultat de votre #Connerie de #FanZone monsieur @jcgaudin vous êtes fier pour #Marseille ? #CoupeDuMonde2018 à une #France qui la mérite PAS !!! #Football pic.twitter.com/4Tu0u99UnG— Jonathan Balsamo (@JonathanBalsamo) 15 июля 2018 г.
Желающие помахать флагами из окон своих машин образовали пробку в Ницце. Их поддержал мужчина с файером.
Толпа в Лилле ведет себя совсем как исландские викинги в Москве. Только она больше.
Clapping de fou au balcon de @lavoixdunord avec la #teamlille @fredklec @VdnAdufresne @VDNLille pic.twitter.com/TmkrljO9ey— Antoine Placer (@AntoinePlacer) 15 июля 2018 г.