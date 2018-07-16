Глава ОКР заявил о возможности Петербурга и Казани претендовать на проведение летних ОИ 2036 года

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"2024 и 2028 год уже заняты - Игры пройдут в Европе и Америке, а на заявку 2032 года могут претендовать другие континенты. Я думаю, можно теоретически говорить о подаче заявки на проведение Игр 2036 года. Это, конечно, длительная перспектива, многое может произойти, но тем не менее, мы говорим, что уже сегодня можем рассматривать возможность проведения крупнейших спортивных мероприятий", - сказал Поздняков в интервью "Интерфаксу".

По его словам, города, которые могут претендовать на проведение Игр, - это города-миллионники, в которых ранее не проводились Олимпиады.

"Например, Санкт-Петербург или Казань. В той же столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура, Казань объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром", - отметил президент ОКР.

Он сообщил, что заявку для проведения ОИ-2032 (если Россия все-таки соберется ее сделать) нужно будет подавать в 2024 году, а на проведение ОИ-2036 - в 2028 году.

"Очень важно, чтобы нас поддержали в этой ситуации наши сограждане. Сейчас, после Чемпионата мира по футболу, чувствуется, что у многих изменилось отношение к проведению крупных соревнований - от в определенной степени скептического до как минимум заинтересованного, если не восторженного. Какой будет обстановка в середине следующего десятилетия, сложно говорить, но обсудить возможность проведения Олимпийских игр мы можем", - отметил президент ОКР.