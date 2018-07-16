Спорт

Бой Поветкина и Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Промоутер Андрей Рябинский сообщил, что поединок между российским боксером-тяжеловесом Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне.

Изначально Джошуа должен был драться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, однако переговоры с командой боксера из США затянулись, в связи с чем, WBA предписала британца подписать контракт с Поветкиным.

В начале апреля Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером в объединительном бою в Кардиффе. В свою очередь Поветкин одержал победу над британцем Дэвидом Прайсом, защитив тем самым интернациональный титул WBO и интерконтинентальный титул WBA.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа

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