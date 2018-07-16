Марадона прилетел в Брест на матч своего "Динамо" с "Шахтером"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прилетел в понедельник в Брест из Москвы, где накануне посетил финальный матч ЧМ-2018, сообщает госагентство БелТА.

В аэропорту Марадону встречали хлебом-солью представители городских властей и брестского футбольного клуба "Динамо", с которым в мае текущего года аргентинский футболист подписал контракт. Он будет председателем правления клуба.

В понедельник вечером Марадона посетит матч чемпионата Белоруссии "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск).

Предполагается, что в брестском "Динамо" Марадона займется вопросами стратегического развития клуба. Кроме того, в его функции входит взаимодействие со всеми структурными подразделениями клуба, включая детскую академию "Динамо-Брест".