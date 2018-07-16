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В Париже начали чествовать игроков сборной Франции по футболу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - На Елисейских полях в Париже начали чествовать игроков сборной Франции по футболу, ставших чемпионами мира 2018 года, сообщают в понедельник местные СМИ.

Футболисты на двухъярусном автобусе проезжают по одной из главных улиц французской столицы под овации собравшихся. Спортсмены с открытого верхнего яруса автобуса приветствуют болельщиков, которые размахивают французскими флагами и громко приветствуют футболистов. Автобус сопровождают сотрудники полиции.

Фанаты зажигают файеры, небо над Елисейскими полями частично затянуто дымом.

Ожидается, что после парада сборную Франции в Елисейском дворце примет лично президент страны Эмманюль Макрон.

Ранее французские футболисты прибыли в парижский аэропорт Шарль-де-Голль из России. В аэропорту футболистов встречали также огромные толпы людей, которые громко аплодировали победителям Чемпионата мира-2018.

Из аэропорта автобус с игроками сборной Франции отправился в центр Парижа в сопровождении десятков сотрудников полиции на мотоциклах. Вдоль трассы, по которой ехали футболисты, их также радостно приветствовали местные жители. Пока автобус ехал в сторону Елисейских полей, спортсмены активно загружали в свои соцсети селфи с кубком Мира.

В финале чемпионата мира 2018 года сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2. Матч состоялся на стадионе "Лужники" в Москве.

Финал чемпионата мира-2018

12 фотографий
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Игрок сборной Франции Бенжамен Менди во время церемонии награждения
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Теги: Франция, Париж, ЧМ-2018

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