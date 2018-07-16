Марадона объяснил победу Франции на ЧМ-2018 выдуманным пенальти

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сборная Франции победила команду Хорватии (4:2) в финале чемпионата мира по футболу не очень справедливо, считает легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

"Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман. Речь о моменте, когда мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был обеспечить честное решение", - заявил Марадона, ныне председатель правления ФК "Динамо-Брест", на пресс-конференции в понедельник в Бресте.

Марадона также отметил, что ему очень импонировала игра сборной Бельгии на ЧМ-2018, однако он не видел ее победителем чемпионата мира.

Сравнивая свою игру в прошлом с той, которую на ЧМ-2018 демонстрировали современные игроки, Марадона обратил внимание на то, что "развлекался с мячом" намного больше. "Нет игроков, которые тебя удивляют. Нет игроков, которые забивают великие голы. Да, у нас есть возможность видеть Неймара, Месси, у которого нет помощников в сборной. У Азара ситуация лучше, потому что с ним играют Мертенс, Лукаку", - добавил Марадона.

Как сообщалось, в понедельник Марадона прилетел в Белоруссию. Он дал пресс-конференцию и планирует посетить матч чемпионата страны по футболу между брестским "Динамо" и "Шахтером" (Солигорск).

Предполагается, что в брестском "Динамо" Марадона займется вопросами стратегического развития клуба. Кроме того, в его функции входит взаимодействие со всеми структурными подразделениями клуба, включая детскую академию "Динамо-Брест".

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в России. ЧМ впервые проводился в России. Матчи ЧМ-2018 проходили на 12 стадионах в 11 городах. Чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию (4:2). Сборная России выбыла из соревнований на стадии 1/4 финала.