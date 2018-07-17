Марадона готов остаться жить в Белоруссии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Председатель правления ФК "Динамо-Брест" Диего Марадона не исключил, что останется жить в Белоруссии после окончания карьеры.

"Я уверен, что это серьезный проект. Если закончу свою карьеру в Бресте, то, наверное, останусь тут жить", - заявил Марадона на пресс-конференции в понедельник.

Марадона подчеркнул, что полностью доверяет руководству клуба, с которым подписал контракт. Также он сообщил, что готов выйти на тренировку вместе с ФК "Динамо-Брест".

Легендарный аргентинский футболист добавил, что хочет познакомиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и надеется, что глава государства станет поклонником ФК "Динамо-Брест". Марадона сказал, что имеет "очень большие воспоминания" о знакомстве с Фиделем Кастро, Уго Чавесом, Николасом Мадуро, Даниэлем Ортега, Муаммаром Каддафи, а также знаком с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Теперь я хочу сделать фотографию с Лукашенко. Сначала сфотографируюсь с ним, а после этого, надеюсь, он станет нашим болельщиком", - сказал он.

В свою очередь директор по развитию ФК Виктор Радьков заявил, что в Бресте появится футбольная академия Диего Марадоны, где будут заниматься талантливые дети из Белоруссии и других стран, а также большой комплекс, который будет включать в себя стадион на 30 тысяч зрителей, спорткомплекс, бизнес-центр и торговый центр.

На пресс-конференции Марадона признался, что уже полтора года не был в отпуске и мечтает отдохнуть перед началом серьезной работы в Бресте. "Сейчас единственное, что можно сделать, это взять небольшой отпуск. Уже 1,5 года как я не был в Аргентине, не видел своих детей, сестер, других родственников", - сказал он. Марадона рассчитывает, что отпуск на родине позволит ему "зарядить батарейку", а после, вернувшись в Брест, "сделать все, чтобы болельщики "Динамо" гордились командой".

Как сообщалось, днем в понедельник Марадона прилетел в Белоруссию. Он дал пресс-конференцию и посетил матч чемпионата страны по футболу между брестским "Динамо" и "Шахтером" (Солигорск).

Предполагается, что в брестском "Динамо" Марадона займется вопросами стратегического развития клуба. Кроме того, в его функции входит взаимодействие со всеми структурными подразделениями клуба, включая детскую академию "Динамо-Брест".